Παρασπονδία της Σίτι για το αντί-ντόπινγκ

Τα έγγραφα που αποκαλούνται «Whereabouts», είναι ουσιαστικά οι πληροφορίες που δίνει το εκάστοτε club αναφορικά με το που βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές του. Εχει να κάνει με την απαίτηση της Αγγλικής Ομοσπονδίας, ώστε να μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να διενεργήσει έλεγχο αντί-ντόπινγκ.

Αυτά λοιπόν η Ομοσπονδία θεωρεί ότι δεν τα διασφάλισε η Μάντσεστερ Σίτι και της ζητάει να τακτοποιήσει το το ζήτημα το αργότερο έως τις 19 Ιανουαρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον η Σίτι δεν αποστείλει τις σωστές πληροφορίες και δεν διαλευκανθεί το θέμα, μπορεί να κατηγορηθεί και να υποστεί κυρώσεις.

Manchester City have been charged in relation to The FA’s rules on Anti-Doping: https://t.co/Kq5ld5G4Fc

— The FA (@FA) January 11, 2017