Οι Dropkick Murphys στο πλάι της Ζανκτ Πάουλι!

Κέλτικο πανκ, εργατική τάξη, καυγά πάνω στη σκηνή με ανεγκέφαλο που χαιρέτισε ναζιστικά. Οι Dropkick Murphys, παρέα με τα ξεσηκωτικά riff και τις ιρλανδικές μελωδίες που συνδυάζουν στα τραγούδια τους, έχουν δώσει το κοινωνικοπολιτικό τους στίγμα και η συνεργασία με την Ζανκτ Πάουλι μοιάζει ιδανική! Άλλωστε, αρκετές φορές έχουν συσχετιστεί με τους εναλλακτικούς του Αμβούργου.

Με αφορμή την διασκευή του τραγουδιού-ύμνου για τους οπαδούς, του "You 'll never Walk Alone", η μπάντα και η ομάδα κυκλοφόρησαν ένα επτάιντσο δισκάκι με το τραγούδι, καθώς και ένα κασκόλ και ένα μπλουζάκι με σχετικό περιεχόμενο!

«Το τραγούδι αυτό είναι απλά κλασικό. Γιατί το διασκευάσαμε; Στην Αμερική κάθε χρόνο πολύς κόσμος πεθαίνει από υπερβολική δόση. Βρέθηκα σε 30 κηδείες πέρυσι. Όταν άκουσα επιστρέφοντας το You 'll Never Walk Alone" συνειδητοποίησα πόσο ταίριαζε στο θέμα. Στο πως αυτοί οι άνθρωποι μάχονται και δεν τα παρατούν. Κανείς δεν είναι μόνος του, ακόμα κι αν η ζωή κάποιες φορές είναι σκληρή και βρίσκεσαι στο επίκεντρο της καταιγίδας. Υπάρχουν πάντα άνθρωποι που είναι εκεί για σένα».

Οι Dropkick Murphys το καλοκαίρι ταρακούνησαν για τα καλά την Μαλακάσα και επιστρέφουν στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο. Στις 10 θα παίξουν στο Principal Club στη Θεσσαλονίκη και στις 11 στο Piraeus 117 Academy στην Αθήνα!