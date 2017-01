Ο Ρονάλντο για τα κιλά του

Πριν ξεκινήσει το ματς με την Γρανάδα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο παρουσίασε την τέταρτη «Χρυσή Μπάλα» της συλλογής του στο κοινό του «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Δίπλα του ως υψηλοί προσκεκλημένοι στάθηκαν οι Λούις Φίγκο, Ρονάλντο και Μάικλ Οουεν. Εκείνος που έκλεψε την παράσταση, ήταν το το Φαινόμενο, που ως γνωστό από τότε που σταμάτησε τη μπάλα, τα έχει τα κιλάκια του.

Αμέσως ο Οουεν έσπευσε να τον πειράξει στο «Twitter». «Νόμιζα ότι εγώ έβαζα κιλά, μέχρι που είδα τον παλιόφιλο Ρονάλντο». Λίγες μέρες αργότερα, στο γκαλά της FIFA για την επίσης βράβευση του Κριστιάνο ως «The Best», οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Βραζιλιάνο για εκείνο το σχόλιο.

I thought I was putting the pounds on until I saw my old mate Ronnie! pic.twitter.com/OeuWm23b9s

— michael owen (@themichaelowen) January 7, 2017