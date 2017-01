Έκοψαν το άγαλμα του Μέσι στη... μέση! (pics)

Το άγαλμα του Λιονέλ Μέσι στις όχθες του Ρίο ντε λα Πλάτα στο Μπουένος Άιρες... κόπηκε στη μέση.

Άγνωστοι το βανδάλισαν κάνοντάς το...αγνώριστο.

Το άγαλμα εγκαινιάστηκε από το Δήμαρχο της περιοχής Οράσιο Ροντρίγκες Λαρέτα μέσα στο 2016, κατά την προσπάθειά του να πείσει το Μέσι να επιστρέψει στην εθνική.

«Το άγαλμα του Μέσι έπεσε θύμα μιας πράξης βανδαλισμού, που άφησε το γλυπτό του ποδοσφαιριστή χωρίς το μισό από τη μέση και πάνω. Γίνονται εργασίες τώρα για την επισκευή του», αναφέρεται στην ανακοίνωση του κυβερνητικού σώματος του Μπουένος Άιρες.

Το πριν και το μετά:

The statue of Messi in Buenos Aires has been cut in half by vandals...

Argentina got world's most disgraceful fanbase! pic.twitter.com/m0XwjOHdyg

— Leo Messi (@messi10stats) 10 Ιανουαρίου 2017