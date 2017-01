Η καζούρα του Όουεν για τα κιλά του Ρονάλντο! (pic)

Ο παλαίμαχος Άγγλος στράικερ παρατάχθηκε στον αγωνιστικό χώρο του Σαντιάγο Μπερναμπέου μαζί με τους Φίγκο και Ρονάλντο, κατά την απονομή του Κριστιάνο Ρονάλντο μπροστά στο κοινό της Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η Χρυσή Μπάλα της καριέρας του.

Βλέποντας τον Βραζιλιάνο άσο, ο Μάικλ Όουεν αισθάνθηκε μια μεγάλη ανακούφιση όσον αφορά στα... κιλά που έρχονται με την απόσυρση από το άθλημα, γράφοντας στο twitter μαζί με μια φωτογραφία από το μίνι τελετουργικό: «Και πάνω που νόμιζα ότι εγώ παίρνω κιλά, είδα τον Ρονάλντο...»!

I thought I was putting the pounds on until I saw my old mate Ronnie! pic.twitter.com/OeuWm23b9s

— michael owen (@themichaelowen) January 7, 2017