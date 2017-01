Η συγκινητική επίσκεψη του Τζέραρντ σε οπαδό με καρκίνο... (vid)

Ο StevieG που έχει επιστρέψει στο Μέρσεϊσαϊντ και απολαμβάνει τη ζωή δίχως την καθημερινότητα του ποδοσφαιριστή, έχοντας πλέον αποσυρθεί από την ενεργό δράση, βρήκε χρόνο και επισκέφθηκε μια οπαδό της Λίβερπουλ που ταλαιπωρείται από την επάρατη νόσο, με την οποία διαγνώστηκε στα 11 της χρόνια...

Πρόκειται για μορφή καρκίνου του εγκεφάλου που προσβάλλει 35 παιδιά κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασιλείο!

Η μικρή, μόλις αντίκρισε τον Τζέραρντ δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα συγκίνησης κι εκείνος φρόντισε ώστε να την αγκαλιάσει και να την ηρεμήσει...

Μπράβο Στίβεν!

Steven Gerrard going to the house of a little Liverpool fan who has cancer. What a great man pic.twitter.com/S3FlcBS22u

— LFC Vine (@LFCVine) January 7, 2017