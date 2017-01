Ο Όουεν και ο... χοντρός Ρόνι! (pic)

Η Ρεάλ τίμησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο πριν την αναμέτρηση με την Γρανάδα για την Χρυσή Μπάλα και στο γήπεδο βρέθηκαν μεταξύ άλλων οι Όουεν και Ρονάλντο (φαινόμενο). Ο Άγγλος, μάλιστα, φαίνεται ότι δεν μπορούσε να πιστέψει πόσο... χοντρός είναι ο Βραζιλιάνος, ανεβάζοντας τη φωτογραφία στο twitter με το σχετικό σχόλιο. «Νόμιζα ότι τα δικά μου κιλά έχουν ξεφύγει, μέχρι που είδα τον παλιό μου συμπαίκτη Ρόνι!».

I thought I was putting the pounds on until I saw my old mate Ronnie! pic.twitter.com/OeuWm23b9s

— michael owen (@themichaelowen) January 7, 2017