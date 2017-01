Διπλή βράβευση για Μπίσεσβαρ

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Κόντρα στην ΑΟΚ Κέρκυρα ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ σημείωσε ένα καταπληκτικό τέρμα το οποίο έκλεψε τις καρδιές όχι μόνο των φιλάθλων του Δικεφάλου, αλλά και όλης της ποδοσφαιρικής Ελλάδας. Η ώρα των βραβεύσεων ήρθε για τον Ολλανδό άσο.

Το απόγευμα του Σαββάτου (07.01) στις 15:45 στην Μικτή Ζώνη του γηπέδου της Τούμπας ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ θα παραλάβει τα βραβεία για το…αριστούργημά του κόντρα στην ΑΟΚ Κέρκυρα.

Το τέρμα του Ολλανδού ψηφίστηκε ως το Best Goal της 15ης αγωνιστικής της Super League, ενώ ήρθε πρώτο στις προτιμήσεις των φίλων του Δικεφάλου στον μηνιαίο διαγωνισμό που διοργανώνεται από το paokfc.gr και το PAOK FC Official App, και αναδείχθηκε Regency Casino Best Goal Δεκεμβρίου».