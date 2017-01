Κορυφαίος Αφρικανός ο Μαχρέζ (vid)

Ο Ριγιάντ Μαχρέζ ήταν αυτός που βοήθησε τη Λέστερ να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος πέρυσι και λογικό ήταν να αναδειχθεί κορυφαίος Αφρικανός.

Δεύτερος ήταν Ομπαμεγιάνγκ και στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Σαντιό Μανέ της Λίβερπουλ.

«Ποτέ δεν είναι εύκολο να να κατακτάς ένας μεγάλο βραβείο όπως αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος που το κέρδισα επειδή ξεκάθαρα ήταν κόντρα σε δύο πολύ μεγάλους παίκτες. Ό,τι συνέβη πέρυσι είναι απίστευτο, ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να συμβεί ξανά», είπε ο Αλγερινός.

Ο Άλεξ Αϊόμπι της Άρσεναλ αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος νέος παίκτης, ενώ ο Ιεανάτσο της Σίτι πήρε το βραβείο του πιο ανερχόμενου ταλέντου.

African ballon d'or ... I thank everyone who supporte me around Africa and around the world . pic.twitter.com/iaTrvED7TW

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) 6 Ιανουαρίου 2017