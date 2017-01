Βενγκέρ: «Λογικό και... δεκτό το ξέσπασμα του Αλέξις» (vid)

Η Άρσεναλ έχοντας βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο το βράδυ της Τρίτης στο «Vitality Stadium», επέστρεψε από το εις βάρος της 3-0 στο τελευταίο εικοσάλεπτο για να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας χάρη στο γκολ του Ζιρού στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η συμπεριφορά του Αλέξις Σάντσες, η οργή με την οποία πέταξε τα γάντια του, ο μονόλογος και το γεγονός πως οι συμπαίκτες του ανέφεραν ότι ήταν αμίλητος στ' αποδυτήρια, έδωσαν αφορμή και τροφή για νέα σενάρια αναφορικά με το μέλλον του, ωστόσο, η απάντηση του Βενγκέρ ήταν η εξής:

«Γιατί να μου κάνει έκπληξη; Όταν δεν κερδίζεις παιχνίδια είσαι εκνευρισμένος και απογοητευμένος όπως ήταν ο Αλέξις. Είναι φυσιολογικό. Είναι αποτέλεσμα του πάθους με το οποίο έπαιξε και το οποίο ήταν απαραίτητο γιατί δίχως πάθος δεν γυρίζεις παιχνίδι από 3-0 στο τελευταίο εικοσάλεπτο. Είναι μια χαρά...».

Here's the footage of it. Look at Alexis. Winner mentality. [via @Kloppholic] pic.twitter.com/M11KePIZgd

— Alex Truica (@AlexTruica) January 3, 2017