Ο κύριος, Μαουρίσιο Ποκετίνο (vid)

Ο Αργεντινός τεχνικός, που έχει εξαιρετική σχέση με τον Αντόνιο Κόντε και οι δυο τους το έδειξαν τόσο πριν, όσο και στο φινάλε του παιχνιδιού στο «Γουάιτ Χαρτ Λέιν», δεν αποχώρησε μόλις ο ρέφερι σφύριξε για τελευταία φορά.

Περίμενε μπροστά από τ' αποδυτήρια, χαιρέτησε και αγκάλιασε κάθε ποδοσφαιριστή αλλά και κάθε αντίπαλο παίκτη που περνούσε από το σημείο, επιδεικνύοντας το ήθος που τον διακατέχει...

A hug for every player from Mauricio at full-time. Get in there! #COYS pic.twitter.com/1cZGAkKYYK

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 4, 2017