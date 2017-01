Ασύλληπτα νούμερα στην προέλευση κόσμου στη Bundesliga! (pic)

Το σίγουρο είναι ένα, πια: Πέρα από κάλτσα με σανδάλι, μπύρα, λουκάνικο και... μνημόνιο, στη Γερμανία λατρεύουν ακόμη ένα πράγμα, το ποδόσφαιρο.

Για 9η σερί σεζόν, κάθε ποδοσφαιρικό ματς της Bundesliga προσελκύει κατά μέσο όρο 40.000 κόσμο! Φυσικά και μιλάμε για τη μεγαλύτερο μέσο όρο προσέλευσης κόσμου ανά ματς στην Ευρώπη.

Βάσει των περσινών μετρήσεων, η Μπορούσια Ντόρτμουντ του Σωκράτη Παπασταθόπουλου έχει σε κάθε ματς της μ.ο 81.178, με τις Μπάγερν Μονάχου και Σάλκε να ακολουθούν.

For a season in a row, the #Bundesliga boasts an average attendance of over 40,000 per game - the best in Europe. #ThankYouFans pic.twitter.com/H4OuLJ7vaX

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) January 4, 2017