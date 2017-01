Το ίδιο αστείο γκολ, από την ίδια ομάδα, τρεις φορές σε 13 μήνες! (vid)

Για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα 13 μηνών, από τον ίδιο αντίπαλο, η Νοτς Κάουντι έχει μαζέψει τη μπάλα από τα δίχτυα της, βλέποντάς τη ν' αναπαύεται στο βάθος της εστίας έπειτα από... ακριβώς ίδια κίνηση!

Τον Δεκέμβρη του 2015 ο Μπεν Γουίλιαμσον στάθηκε μπροστά στον Ρόι Κάρολ και από την απομάκρυνση του Βορειοϊρλανδού και την κόντρα ήρθε το γκολ.

Ο Λουκ Μπέρι έκανε τον Σκοτ Λαντς να θέλει να κρυφτεί έπειτα από το ίδιο λάθος και το ίδιο γκολ, στο φινάλε της αγωνιστικής περιόδου 2015-2016 στο «Meadow Lane», ενώ, ο ίδιος «δράστης» πέτυχε το πρώτο από τα τέσσερα τέρματα της Κέμπριτζ Γιουνάιτεντ στο πρόσφατο 4-0 της 2ας Ιανουαρίου!

Notts County have conceded the same goal against Cambridge three times in 13 months pic.twitter.com/jxbAswnszt

— GeniusFootball (@GeniusFootball) January 3, 2017