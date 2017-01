Ο Ζιρού έκανε ξανά «χτύπημα του σκορπιού» και... γέλασαν όλοι (vids)

Μόλις δύο μέρες μετά το εκπληκτικό γκολ του Γάλλου φορ απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας στο «Έμιρεϊτς», ο Ζιρού έδειξε ότι τον... γλύκανε η κίνηση που του βγήκε άρτια στο ματς με τους «αετούς» και την έκανε ξανά στο «Vitality Stadium» απέναντι στη Μπόρνμουθ.

Μόνο που αυτή τη φορά δεν είχε στόχο να σκοράρει, αλλά ό,τι και να σκεφτόταν, ακόμα και το γύρισμα προς κάποιον συμπαίκτη του για ν' ανακτήσει η Άρσεναλ την κατοχή της μπάλας, πήγε στράφι...

Όταν στο φινάλε ισοφάρισε στο τελικό 3-3, πάντως, πανηγύρισε... ξανά με το περίφημο «χτύπημα του σκορπιού», μέχρι να του φωνάξει ο Τσάμπερλεϊν να γυρίσει γρήγορα πίσω και ν' αφήσει τις χαρές...

Giroud trying to prove that his Scorpion goal wasn't a fluke. pic.twitter.com/WpfGb2tKHs

— Mark Malone (@markmalone91) January 3, 2017