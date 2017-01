Υποδοχή από τους Κινέζους στον Όσκαρ! (pics & vid)

Ο Βραζιλιάνος μέσος αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Άπω Ανατολή, υπογράφοντας συμβόλαιο με την ομάδα του Αντρέ Βίλας – Μπόας, αποχωρώντας από την Τσέλσι έπειτα από 4,5 χρόνια θητείας.

Δεκάδες Κινέζοι οπαδοί συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο για να υποδεχθούν τον ποδοσφαιριστή, δείχνοντας πως κάθε... μεγάλη άφιξη, κάνει ακόμα μεγαλύτερη και την προσμονή τους για την πρόοδο του ποδοσφαίρου της χώρας.

Oscar arrives in Shanghai as China's most expensive signing to date. pic.twitter.com/ONRhhlACn4

— DW Sports (@dw_sports) 2 Ιανουαρίου 2017