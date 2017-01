Καλή χρονιά με εντυπωσιακά γκολ από την Ιταλία (vid)

Η Γιουβέντους σέρνει ακόμα έναν χορό στο πρωτάθλημα της γειτονικής χώρας, με τις Ρόμα και Νάπολι να παλεύουν ως διεκδικήτριες του τίτλου, αν και έχουν μείνει πίσω αυτή τη στιγμή.

Με τον Γκονζάλο Ιγουαΐν ασφαλώς και να συμπεριλαμβάνεται στα καλύτερα στιγμιότυπα του πρώτου μισού της σεζόν 2016-2017, απολαύστε τα 20 γκολ που ξεχώρισαν μέχρι στιγμής...

Watch some of the best goals from the Serie A season thus far. #SerieAGoals pic.twitter.com/y4olSLMnvj

— Serie A News (@TransfersCalcio) January 1, 2017