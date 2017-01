Τα... περίεργα του ποδοσφαίρου μέσα στο 2016 (vid)

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε όλες τις αξιοπερίεργες στιγμές που σημειώθηκαν στο ποδόσφαιρο μέσα στο 2016.

Από το αστείο πέναλτι του Τζάτζα στο Euro 2016, τον Γουίλ Κριγκ, το σορτσάκι του Παπασταθόπουλου με τον Τζέκο, το Mannequin Challenge, την επική τούμπα του Φαν Χάαλ, τον Μέσι, τη γκάφα του Μπουφόν και πολλά άλλα.

Δείτε το βίντεο:

2016 has been an EPIC year for football, but here's the best alternative moments of 2016. pic.twitter.com/H1euYPo3t2

