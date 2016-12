Στο Τορίνο ο Ρινκόν για τη Γιουβέντους (pic)

Μόνο τα τυπικά μένουν για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Τόμας Ρινκόν στη Γιουβέντους.

Ο αρχηγός της εθνικής Βενεζουέλας, είναι στον ιταλικό Βορρά, περνά από τα απαραίτητα ιατρικά και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί ο δανεισμός του στη «βέκια σινιόρα» από την Τζένονα.

Φυσικά, στη συμφωνία θα μπει κι η οψιόν αγοράς του το καλοκαίρι με το εν λόγω ποσό να κυμαίνεται στα 7 με 8 εκ. ευρώ.

Tomas #Rincon has arrived in Turin! Medical now underway for the Venezuelan! pic.twitter.com/3iEjqNTfib

