Από την... κλινική του σεξ στη WADA ο Νασρί! (vid)

Το θέμα του Σαμίρ Νασρί για... δεύτερη μέρα στο προσκήνιο ! Ο λογαριασμός του στο twitter τον εμφάνισε να βρίσκεται σε διακοπές στις ΗΠΑ, εκεί όπου έκανε θεραπείες με βιταμίνες, ενώ είχε και ... σεξουαλική περιποίηση. Αλλωστε, η συγκεκριμένη κλινική φέρεται τα κάνει όλα!!! Τα πάντα ξεκίνησαν το βράδυ της Τρίτης, όταν στο twitter του εμφανίστηκαν παράξενα μηνύματα, όπου ανέφεραν επίσκεψη στην κλινική "Drip Doctors". Είναι... διάσημη και διαφημίζεται για την καταπολέμηση του γήρατος. Μάλιστα, στο παρελθόν την είχε επισκεφθεί και ο ράπερ, Κρις Μπράουν! «Παρείχαμε στον Σαμίρ Νασρί μία θεραπεία για παραμείνει ενυδατωμένος και στην καλύτερη κατάσταση κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης σεζόν με τη Σεβίλλη» ήταν το μήνυμα μέσω του λογαριασμού της εταιρείας!

Κάπου εκεί άρχισε το πάρτι... Ο Νασρί φέρεται να απάντησε, λέγοντας: «Πείτε στον κόσμο και για την περιποίηση που έδωσε το κορίτσι μετά τις βιταμίνες. Πλήρεις σεξουαλικές υπηρεσίες. Αυτή η π.... έρχεται και γα... » και συνέχισε: «Παιδιά, ήταν μαζί μου και η φίλη μου Ανάρα όταν έκλεισα το ραντεβού. Οταν ήρθε αυτή η κοπέλα, η Ανάρα έφυγε από το δωμάτιο. Μου ζήτησε το τηλέφωνο και βγήκαμε. Διπλασιάστηκαν οι υπηρεσίες. Προσφέρουν τα πάντα στο @DripDoctors».

Και κάπου εκεί, όταν το σεξουαλικό σκάνδαλο είχε βαρέσει κόκκινο εμφανίστηκε ο... πραγματικός Νασρί, όπου έγραψε πως έγινε χάκινγκ στον λογαριασμό του κι έσβησε τα προηγούμενα tweets. Ο... άλλος Νασρί, συνέχισε ακάθεκτος λέγοντας «Το twitter συνεχίζει να μου σβήνει τα tweets. Αν είστε στην περιοχή και αισθάνεστε μοναξιά, τότε στείλτε μήνυμα στο @DripDoctors».

We provided @SamNasri19 a concierge Immunity IV Drip to keep him hydrated & in top health during his busy soccer season with @SevillaFC pic.twitter.com/bfDNeM5vQu

