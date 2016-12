Στο νοσοκομείο έπειτα από καυγά ο Γκασκόιν! (pics)

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τις οποίες μεταφέρει η Daily Mirror, ο παλαίμαχος Άγγλος διεθνής, είναι υπαίτιος για τον καυγά που ξέσπασε στο Ace Hotel του Shoreditch στο ανατολικό Λονδίνο.

Όντως υπό την επήρεια αλκοόλ - γι' ακόμα μια φορά - η συμπεριφορά του προκάλεσε τον εκνευρισμό ενός εκ των φερόμενων ενοίκων.

Ο Γκασκόιν φέρεται να χτύπησε κάποιον, προτού δεχθεί ένα σπρώξιμο στα σκαλιά και ν' αποκομίσει τα τραύματα στο κεφάλι, για τα οποία και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Βάσει των όσων έχουν αναφερθεί, ο άνθρωπος που έσπρωξε τον «Γκάζα», ήταν φίλος αυτού, τον οποίο ο άλλοτε άσος των αγγλικών γηπέδων είχε χαστουκίσει.

