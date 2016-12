Ποιο ήταν το Best Goal 2016 του ΠΑΟΚ; (vid)

Λίγες μέρες πριν το 2016 αποτελέσει παρελθόν, το paokfc.gr και το PAOK FC Official App σας δίνουν την δυνατότητα να αναδείξετε το κορυφαίο τέρμα που σημείωσε ο ΠΑΟΚ μέσα στο έτος. Ποιο ήταν το Regency Casino Best Goal 2016; Εσείς αποφασίζετε…

Το 2016, το έτος που ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε 90 χρόνια ζωής, ετοιμάζεται να μας αφήσει και η περίοδος είναι η πλέον κατάλληλη για απολογισμούς. Ένας χρόνος γεμάτος συναισθήματα, νίκες, ήττες, πίκρες, χαρές και πολλά γκολ μας αφήνει. Το paokfc.gr και το PAOK FC Official App σας δίνουν την δυνατότητα να επιλέξετε ποιο γκολ του Δικεφάλου είναι το κορυφαίο για το ημερολογιακό έτος που ολοκληρώνεται.

Τρεις ποδοσφαιριστές. Τρία πανέμορφα και άκρως σημαντικά τέρματα. Ένας μεγάλος νικητής!

Πρώτος μονομάχος ο Γκόικο Τσίμιροτ. Διανύει την δεύτερη σεζόν του στον Δικέφαλο και αποτελεί σημαντικό γρανάζι της ομάδας στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Το σκοράρισμα έχει αποδείξει ότι δεν είναι το φόρτε καθώς μετρά μόλις ένα γκολ με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Αλλά τι γκολ! Ο Βόσνιος άσος κόντρα στον Παναθηναϊκό μέσα στην Λεωφόρο σημείωσε ένα υπέροχο τέρμα από δύσκολη θέση με δυνατό σουτ που άφησε ανήμπορο να αντιδράσει τον Στιλ. Το γκολ του Τσίμιροτ αναδείχθηκε ως το Regency Casino Best Goal της σεζόν από το κοινό αλλά και ως Players’ Best Goal of the Season από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου.

Το βραβείο θα διεκδικήσει και ο Γκάρι Ροντρίγκες με το πιο πρόσφατο χρονολογικά τέρμα εκ των τριών υποψηφίων. Ένα ιστορικό γκολ που χάρισε την νίκη στον ΠΑΟΚ κόντρα στην Φιορεντίνα μέσα στο Αρτέμιο Φράνκι. Ο άσος από το Πράσινο Ακρωτήρι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων πήρε την μπάλα από πλάγια θέση, ταλαιπώρησε τους αμυντικούς των Βιόλα και με έναν κεραυνό έδωσε την νίκη στον Δικέφαλο, με την οποία ξαναμπήκε στο παιχνίδι της πρόκρισης στους 32 του Europa League. Το γκολ αυτό ήταν το κορυφαίο του Δικεφάλου για τον περασμένο Νοέμβριο.

Τρίτος διεκδικητής ο Γιάννης Μυστακίδης. Η σεζόν 2015-16 ήταν η πρώτη στον ΠΑΟΚ και κατάφερε να αφήσει το στίγμα και να καθιερωθεί στην ομάδα, όντας άκρως παραγωγικός αλλά και δημιουργικός σε κομβικά παιχνίδια. Ένα από αυτά ήταν και το εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ στην άδεια λόγω τιμωρίας Τούμπα για τα Play Offs της Super League. Εκεί ο Μυστακίδης με το σκορ στο 1-1, λίγο πριν το φινάλε με μία υπέροχη ψιλοκρεμαστή κεφαλιά χάρισε μία σπουδαία νίκη για την ομάδα του.

Δείτε τα τρία υποψήφια Regency Casino Best Goal για το 2016 στο video που ετοίμασε το PAOK TV, το επίσημο κανάλι του ΠΑΟΚ στο You Tube και λάβετε μέρος στην ψηφοφορία.