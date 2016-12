Ο Αλέξις Σάντσες δεν ήξερε τον Γκουντογκάν! (vid)

Πριν τον αγώνα της Σίτι με την Αρσεναλ, camera έπιασε τον διάλογο που είχαν οι δύο Χιλιανοί, Κλαούδιο Μπράβο και Αλέξις Σάντσες πριν το ματς Σίτι-Αρσεναλ και ο άσος των Gunners αφού είδε τα μπλουζάκια στήριξης για τον τραυματισμό του Γκουντογκάν απόρησε. «Ποιος είναι; Είναι νεαρός;» ρώτησε ο Αλέξις για να πάρει την απάντηση. «Οχι, παίζει στην Εθνική Γερμανίας...».

Alexis Sanchez has no idea who Gundogan is! "Who is 8? Is he young?" pic.twitter.com/hdfOvrwC9x

— Photos of Football (@photosofootball) December 24, 2016