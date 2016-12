Ο Περ Μερτεζάκερ ήταν ο... εκλεκτός της Άρσεναλ, για να στείλει τις Χριστουγεννιάτικες ευχές της και ο Γερμανός άσος δεν έχασε την ευκαιρία.

Ο 32χρονος φρόντισε να επιδείξει το ταλέντο του στο τραγούδι, «εκτελώντας» το Άγια Νύχτα. Απολαύστε τον...

Our captain has a Christmas message for you all... isn't that right, @mertesacker? pic.twitter.com/ygwhCBipwM

— Arsenal FC (@Arsenal) 25 Δεκεμβρίου 2016