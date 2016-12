Ο Τζάλμα Κάμπος προσπαθεί να απαντήσει στην πρόκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και να ευχηθεί στους φίλους του ΠΑΟΚ «Καλά Χριστούγεννα», ωστόσο χρειάζεται, μάλλον, κι άλλα μαθήματα για να τα καταφέρει…

Δείτε το σχετικό βίντεο με την απάντηση του Αγκολέζου μεσοεπιθετικού:

Is it easy to say Christmas in Greek? Ask #Djalma #PAOKXmas pic.twitter.com/Jtd1U2aF5f

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 23 Δεκεμβρίου 2016