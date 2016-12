Το -9 της Άρσεναλ έχει αιτία και λέγεται... Μουστάφι (vid)

Αν και η Τσέλσι είναι αδύνατο, ακόμα κι αν το πάρεις με απλές μαθηματικές ικανότητες, να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό και κάποια στιγμή θα χάσει βαθμούς, το θέμα είναι πως η Άρσεναλ αποδεικνύει ξανά πως, όπως ανέφερε και ο Γκάρι Νέβιλ σχολιάζοντας το τελευταίο ματς της ομάδας στην τηλεόραση του SkySports, πως δεν φημίζεται για την πνευματική της δύναμη και την ικανότητα να μείνει όρθια σε συνθήκες που η πίεση σε λυγίζει...

Οι «κανονιέρηδες» κατάφεραν μέσα σε πέντε μέρες ουσιαστικά να... γκρεμίσουν την προσπάθεια που είχαν κάνει το προηγούμενο διάστημα για να μην αφήσουν την Τσέλσι να «παίζει» μόνη της για τον τίτλο ή να «παίζει» με μοναδικό συνδιεκδικητή της κορυφής αυτή τη στιγμή τη Λίβερπουλ.

Όσο χαρακτήρα έδειχνε η ομάδα του Βενγκέρ και όσες ελπίδες είχε σκορπίσει γι' ακόμα μια χρονιά στους οπαδούς της, τη δεδομένη χρονική στιγμή, το έδαφος δείχνει να υποχωρεί κάτω απ' τα πόδια του κόσμου του συλλόγου, των παικτών αλλά και του Αρσέν Βενγκέρ...

Το ημερολόγιο έγραφε 10η Δεκεμβρίου. Απόγευμα Σαββάτου ήταν. Στο «Έμιρεϊτς». Η Στόουκ ήταν η αντίπαλος της Άρσεναλ. Στο 25ο λεπτό ο Σκόντραν Μουστάφι αποχωρεί αναγκαστικά με πρόβλημα τραυματισμού και τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Τσάρλι Άνταμ βάζει μπροστά τους «πότερς», για να δυσκολέψει την κατάσταση για τους Λονδρέζους και να προκαλέσει μια μικρή... γκρίνια και ανησυχία στην εξέδρα.

Ακόμα κι αν θα ήθελε ή θα επέμενε κάποιος να το ρίξει στην τύχη, η μοίρα των «κανονιέρηδων» έστειλε το πρώτο μήνυμα και θα επακολουθούσε μια κατάσταση έπειτα από την οποία η ομάδα θα βρεθεί πλέον στη δίνη της... 4ης θέσης και της σκέψης από τον περίγυρο των Λονδρέζων πως η φετινή προσπάθεια πάει ξανά... άπατη και προέχει αυτή τη στιγμή η διατήρηση της παρουσίας ανάμεσα στους Big-4.

Στις τέσσερις ήττες που έχει καταγράψει μέχρι αυτό το σημείο της αγωνιστικής περιόδου η Άρσεναλ σε όλες τις διοργανώσεις, ο Σκόντραν Μουστάφι ήταν... απών από τα μετόπισθεν! Και στα τέσσερα! Ήττα από τη Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα, στην πρεμιέρα, ήττα από τη Σαουθάμπτον στο Λιγκ Καπ και δύο διαδοχικές ήττες στα τελευταία ματς πρωταθλήματος σε «Γκούντισον Παρκ» και «Etihad» για να πάει... περίπατο η όποια επαφή με την κορυφή, ενόψει των φετινών Χριστουγέννων. Και ανάμεσα σε όλα, η Άρσεναλ έμαθε και για την κλήρωση με τη Μπάγερν Μονάχου στους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ. Κάτι που... ήξερε όλος ο ντουνιάς, αλλά ουδείς, εκ των υποστηρικτών της ομάδας της αγγλικής πρωτεύουσας ήθελε να δεχθεί πως γι' ακόμα μια χρονιά το εμπόδιο στη νοκ-άουτ φάση της διοργάνωσης θα ήταν τόσο σημαντικό και... παραδοσιακό.

Από τα 12 ματς πρωταθλήματος στα οποία ο Μουστάφι ήταν παρών για το σύνολο του Αρσέν Βενγκέρ, σημειώθηκαν 9 νίκες και 3 ισοπαλίες. Δίχως τον Γερμανό, έχει καταγραφεί μονάχα μια νίκη, μια ισοπαλία και δύο ήττες.

Ποιος να πίστευε μόλις πριν από λίγες μέρες πως ο τραυματισμός του Μουστάφι θα ήταν ένα τέτοιο... χτύπημα της μοίρας;

Ladies and Gentleman of the Gooner faith, i give you the one and only Shkodran Mustafi, pic.twitter.com/bVxsmd6dGw #BuyOfTheSummer

— GunnerTill1Die (@sukhieshergill) December 5, 2016