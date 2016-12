Επέστρεψε για το «αντίο» στη Γκλάντμπαχ ο Τζάκα (pics & vid)

Ο Ελβετός χαφ των «κανονιέρηδων» βρέθηκε στο Μπορούσια Παρκ του Γκλάντμπαχ το βράδυ της Τρίτης και λίγο πριν την αναμέτρηση με τη Βόλφσμπουργκ, έλαβε χώρα ένα μίνι τελετουργικό προς τιμήν του.

Μπήκε στο γήπεδο με ένα λευκό φανελάκι που έγραφε «σας ευχαριστώ για τα ανεπανάληπτα χρόνια» και αποθεώθηκε από τον κόσμο, λαμβάνοντας και μια ιδιαίτερη τιμητική πλακέτα από τον σύλλογο για την προσφορά του.

Στα χρόνια της παρουσίας του στη Γκλάντμπαχ (2012-2016), δεν πανηγύρισε κάποιον τίτλο, όμως ήταν από τα βασικότατα στελέχη και από τις πιο σημαντικές μονάδες σε κάθε ματς της ομάδας, από την ημέρα που άφησε τη Βασιλεία για να συνεχίσει στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Home, sweet home Granit #Xhaka gets a rousing reception from the #Fohlenelf fans! #BMGWOB pic.twitter.com/qHXqInqf7r

— Gladbach (@borussia_en) December 20, 2016