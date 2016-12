Σόου Χριστουγέννων στο «Juventus Stadium» (vid)

Φαντασμαγορική έγινε η ατμόσφαιρα στο «σπίτι» της «Γηραιάς Κυρίας», στο πνεύμα των ημερών, με τα φώτα να σχηματίζουν χριστουγεννιάτικες μορφές στον αγωνιστικό χώρο και τη μουσική να κάνει ευχάριστο το κλίμα, λίγο προτού ο Ιγουαΐν σκοράρει στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και ακολουθήσει ένα ιδιαίτερα αγχωτικό ματς με τους «τζιαλορόσι» να παλεύουν μέχρι τέλους για να σώσουν τον βαθμό...

The show before the show!

Here's how #Balocco got us all in the Christmas spirit before #JuveRoma #WeWishJU pic.twitter.com/L29PQS4maX

— JuventusFC (@juventusfcen) December 20, 2016