Χάντσον – Οντόι: «Με προετοίμασε για τους ρατσιστές ο Στέρλινγκ» (vid)

Ο εντυπωσιακός νεαρός εξτρέμ της Τσέλσι που πήρε φανέλα βασικού από τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ στη νίκη (5-1) στην Ποντγκόριτσα, ανέφερε λίγο μετά το φινάλε της αναμέτρησης κατά την οποία οι ρατσιστικές εκφράσεις από την εξέδρα ήταν ασταμάτητες:

«Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν πουθενά διακρίσεις. Είμαστε όλοι ίσοι. Δεν είναι ωραίο να ακούς τέτοια πράγματα από τους οπαδούς. Είναι απαράδεκτο. Ακούγαμε μαζί με τον Ρόους ήχους μαϊμούς αλλά πρέπει να είμαστε δυνατοί. Μακάρι να είναι καλά και ο Ρόους. Δεν είναι σωστό, εγώ απολάμβανα το ματς, αλλά όπως είπα πρέπει να είμαστε δυνατοί πνευματικά.

Ο Ραχίμ με έπιασε και μου είπε να μη στεναχωριέμαι, ότι ο κόσμος στο ποδόσφαιρο έτσι είναι και ότι πρέπει ν' απολαμβάνω το παιχνίδι. Μιλήσαμε και με τον Ρόους και είπαμε ότι στο ποδόσφαιρο ο κόσμος είναι αγενής και πρέπει να μπλοκάρουμε το μυαλό μας και να συνεχίζουμε. Όπως και να 'χει είναι λάθος και απαράδεκτο να συμβαίνει...».

Hudson-Odoi calls for UEFA to take action after England win marred by racist chanting!#EURO2020 #MONENG HD11 pic.twitter.com/TouoSBMgk5

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 25, 2019