Ο Κριστιάνο υπέγραψε σε φανέλα της Ρεάλ και έκανε πλάκα στον θαυμαστή του (vid)

Ένας θαυμαστής του CR7 τον περίμενε έξω από το ξενοδοχείο της αποστολής της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας και είχε μαζί του μια φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης με το όνομά του στην πλάτη και τον αριθμό 7.

Ο σούπερ σταρ της Γιουβέντους δεν αρνήθηκε να του υπογράψει, ωστόσο, αστειεύτηκε και ρώτησε τον οπαδό αν είχε και φανέλα των «μπιανκονέρι»...

A fan asked Cristiano Ronaldo to sign his Real Madrid shirt yesterday.

He joked back: “Don’t you have a Juventus shirt?"

