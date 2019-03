Ντροπιαστική «βουτιά» του Μπαπέ στο Μολδαβία – Γαλλία (vid)

Ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν έκανε ό,τι πιο ανόητο θα μπορούσε, στη φάση κατά την οποία χάνει τον έλεγχο της μπάλας που έφυγε πολύ μπροστά του όταν βγήκε απέναντι από τον αντίπαλο γκολκίπερ.

Έκανε ελάχιστα αριστερά κι έπεσε στο έδαφος με τρόπο που φυσικά σήκωνε μονάχα κίτρινη κάρτα, όσο κι αν προσπαθούσε εκείνος να δείξει στον διαιτητή πως έπεσε έτσι για ν' αποφύγει τη σύγκρουση με τον αντίπαλό του...

Mbappe hilarious dive and reaction after he was caught pic.twitter.com/CDwKwKsI9A

— zw10 (@zw10__) March 22, 2019