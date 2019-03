Η μαγική ασίστ του Πογκμπά όπως φάνηκε πίσω από την εστία! (vid)

Οι «τρικολόρ» στο πρώτο τους παιχνίδι για το 2019 πέρασαν εύκολα από το Κισινάου με το τελικό 4-1 επί της Μολδαβίας στην έναρξη των υποχρεώσεών τους για τα προκριματικά του Euro 2020.

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν άνοιξε το σκορ με το αριστερό σουτ στην κίνηση από τον Γκριεζμάν, όμως, έκλεψε την παράσταση η ασίστ του Πογκμπά που φαίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή από το βίντεο πίσω από την εστία, καθώς γίνεται φανερός ο χώρος που θέλησε να εκμεταλλευτεί ο άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ...

Paul Pogba’s assist for Antoine Griezmann from the stands is #MUFC #Euro2020pic.twitter.com/g8i4TWilPg

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) March 23, 2019