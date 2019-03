Ο Σάντσο... κατέστρεψε καριέρες στο Αγγλία – Τσεχία (vid)

Ακόμα κι αν βρέθηκε στριμωγμένος στην πλάγια γραμμή έχοντας διπλό μαρκάρισμα πάνω του, ο εξτρέμ της Μπορούσια Ντόρτμουντ έδειξε την φαντασία του και τις τρομερές ικανότητές του, κάνοντας «ποδιές» και στους δυο αντιπάλους του!

Μπορεί να μην κατάφερε να κρατήσει τη μπάλα εντός ορίων στο φινάλε της προσπάθειας, όμως, οι αέρινες κινήσεις του ξεχώρισαν και προκαλούν θαυμασμό...

Sancho with a double nutmeg

Wonder how many times he got told to ‘pass it’ or ‘don’t do too much’ in these situations as a youngster pic.twitter.com/L1xJjMV6qH

