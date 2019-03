Η συγκινητική αφιέρωση του Στέρλινγκ στον 13χρονο που νικήθηκε από τον καρκίνο... (pic)

Ο Άγγλος διεθνής, που πρωταγωνίστησε με το χατ-τρικ του στο 5-0 της Αγγλίας επί της Τσεχίας στο «Γουέμπλεϊ» για τα προκριματικά του Euro 2020 το βράδυ της Παρασκευής, είχε ετοιμάσει ένα μπλουζάκι με μια φωτογραφία που είχε με τον 13χρονο Νταμάρι.

Ο πιτσιρικάς «έσβησε» πρόσφατα δίχως να έχει βρεθεί κατάλληλο μόσχευμα και ο Στέρλινγκ ήθελε να τιμήσει τη μνήμη του και να του δείξει πως δεν θα τον ξεχάσει...

«Έφυγες αλλά δεν θα σε ξεχάσει κανείς Νταμάρι» έγραψε ο ποδοσφαιριστής στα social media...

Special night in so many ways RIP Damary, gone but u will never be forgotten. pic.twitter.com/AIJ0YVi5SY

— Raheem Sterling (@sterling7) March 22, 2019