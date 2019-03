Έγινε 4ος σκόρερ στην εθνική Γαλλίας ο Ζιρού και πήρε απόφαση για το μέλλον του

Ο φορ της Τσέλσι που παρά το γεγονός πως είναι απόλυτα παραγκωνισμένος τη φετινή σεζόν και συμβιβάζεται με συμμετοχές στο Europa League μέχρι να βρει κάτι καινούριο στην καριέρα του, πέτυχε γκολ στην ευρεία νίκη των Γάλλων με σκορ 4-1 επί των Μολδαβών, φτάνοντας στα 34 τέρματα.

Με αυτό τον αριθμό των γκολ έφτασε, αναρριχήθηκε στην 4η θέση των σκόρερ όλων των εποχών για τους «τρικολόρ», μαζί με τον Νταβίντ Τρεζεγκέ, ενώ, οι μοναδικοί που βρίσκονται πάνω από αυτούς είναι οι Τιερί Ανρί (51) και Μισέλ Πλατινί (41).

«Θα παίξω και στο Euro 2020 και μετά θ' αποχωρήσω από την εθνική ομάδα. Θα κάνω χώρο για την επόμενη γενιά και θα μπορέσει και ο Μπαπέ να γίνει το “καθαρό” 9άρι της εθνικής ομάδας».

Only two players have scored more goals for France than Olivier Giroud pic.twitter.com/ljj8lPiFO5

— ESPN UK (@ESPNUK) March 22, 2019