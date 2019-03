Η εθνική Ισπανίας έβαλε... παραλλαγή και πήγε για Laser Tag! (vid)

Πρόκειται για το paint-ball επόμενης γενιάς, δίχως χρώματα και λεκέδες στα ρούχα, αλλά με υπέρυθρες ακτίνες που πετυχαίνουν τον εξοπλισμό του αντιπάλου.

Οι «φούριας ρόχας» φαίνεται πως... συμμάχησαν απέναντι στον προπονητή τους, με τον Λουίς Ενρίκε να το παίρνει αρκετά σοβαρά και ν' αποδεικνύεται ιδιαίτερα προσηλωμένος στο παιχνίδι!

Luis Enrique took the Spain squad to play Laser Tag. Looks like he took it quite seriously... pic.twitter.com/brQ3fvsxLG

— The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) March 21, 2019