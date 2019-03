Ο Αζάρ έκανε πλάκα με την γκάφα του Κουρτουά (vid)

Ο γκολκίπερ της Ρεάλ Μαδρίτης τα έκανε μαντάρα σε προσπάθειά του να ντριμπλάρει όταν βρέθηκε υπό δυο Ρώσους, έχασε την ισορροπία του, πρόσφερε τη μπάλα στον Τσερίσεφ κι αυτός σκόραρε για να ισοφαρίσει προσωρινά στο παιχνίδι της Πέμπτης.

«Ο Τιμπό παρακολουθεί όσα κάνω εγώ και προσπαθεί να με αντιγράψει. Ήθελε να κάνει ντρίμπλα αλλά είναι ψηλός και δεν μπόρεσε...» είπε ο Αζάρ στο «HLN» της πατρίδας του για να κάνει πλάκα στον πρώην συμπαίκτη του στην Τσέλσι.

Ο σούπερ σταρ των «μπλε», πάντως, σκόραρε δυο φορές με τη φανέλα με το εθνόσημο και συνείσφερε στον μέγιστο βαθμό στη διαμόρφωση του τελικου 3-1...

Courtois have done it again

pic.twitter.com/gNF87LMAkY

— LFC FANS (@lfc_allting) March 21, 2019