Αγγέλου: «Οι τραυματισμοί δημιουργούν σοκ στους παίκτες»

Ο προπονητής του Άρη υποστήριξε μετά τη νίκη επί της Ντνίπρο ότι… «αυτά τα παιχνίδια είναι δύσκολα για δύο λόγους. Πρώτον, κυριαρχεί η απογοήτευση και όχι η συγκέντρωση και δεύτερον γιατί πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος διότι ακολουθούν πολύ σημαντικοί αγώνες. Συνέβη και ο τραυματισμός του Σλαφτσάκη που είναι κομμάτι του αγώνα. Ελπίζω να μην είναι τόσο σοβαρός όσο εκτιμούν οι ιατροί και να είναι ένα κομμάτι που θα περάσει», είπε και ρωτήθηκε για το τι του είπε (σ. σ. ενώ παιζόταν ο αγώνας ο Αγγέλου πήγε στο ιατρείο του γηπέδου και είπε κάτι στον 24χρονο φόργουορντ. ««Αυτοί οι τραυματισμοί δημιουργούν ένα σοκ στους παίκτες και μπορεί να έρθει και κάτι χειρότερο. Ο Διαμαντής είναι ένα συναισθηματικό παιδί, είναι χαρακτήρας με πολλά up and down κι αυτό που θέλουμε είναι να τον σταθεροποιήσουμε και να συμβάλλουμε στην εξέλιξή του. Είναι μια δύσκολη στιγμή και για την ομάδα και για τον ίδιο. Έχει τα χαρίσματα για να το αντιμετωπίσει», είπε και συμπλήρωσε σχετικά με το επίπεδο επιρροής: «Όσο επηρεάζει, άλλο τόσο δεν επηρεάζει. Ξέρουμε που είμαστε. Κάνουμε λάθη, σε κάποια φταίμε εμείς, σε άλλα ο αντίπαλος. Να περιμένουμε τις εξετάσεις».

Σχετικά με το παιχνίδι, είπε: «Η Ντνίπρο δεν είναι η ομάδα που έδειξε. Ήρθαν μια μέρα πριν, ξεναγήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και δεν είχαν συγκέντρωση. Είχαμε ένα καλό πρώτο δεκάλεπτο, αλλά κάναμε λάθη στο δεύτερο ημίχρονο. Στο τρίτο δεκάλεπτο βάζαμε και τρώγαμε και αυτό ήταν καταστροφικό. Κρατάμε 4-5 πράγματα που δοκιμάσαμε, 2-3 καταστάσεις στην άμυνα όπου προσπαθήσαμε και ήμασταν καλοί, όπως και στην επίθεση», ενώ ρωτήθηκε για την απουσία του Γκάρι Μπελ. «Ο Μπελ έχει διάστρεμμα στον ώμο. Ο ιατρός είπε ότι θα μπορούσε να παίξει με μια ένεση και επέμενε να μην παίξει. Εγώ θα ήθελα να παίξει. Θα είναι έτοιμος να παίξει με το Περιστέρι».