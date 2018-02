Πρόστιμο-μαμούθ του ΝΒΑ στον Κιούμπαν λόγω... tanking! (pic)

Δεν έμειναν ατιμώρητες οι δηλώσεις που είχε κάνει ο Μάρκ Κιουμπαν και ανέφερε πως θα είναι καλύτερα για τους Μάβερικς να συνεχίσουν τις ήττες μέχρι το τέλος της σεζόν, ακολουθώντας το μοντέλο των Σίξερς που έκαναν tanking για να παίρνουν τα καλύτερα picks στα επόμενα draft.

Το ΝΒΑ επέβαλλε πρόστιμο ύψους 600.000 δολαρίων με σκοπό να συμμορφώσει τον ιδιοκτήτη του Ντάλας, αφού οι δηλώσεις αυτές κάνουν κακό στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Για άλλη μια φορά ο ιδιόρυθμος Κιούμπαν τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας με τις δηλώσεις του.

NBA announces that Mavericks owner Mark Cuban has been fined $600,000 for public statements detrimental to the NBA. Cuban’s comments, which concerned his perspective on the team’s competitive success this season, were made during a podcast that posted on Feb. 18.

