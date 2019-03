Λούκα Γιόβιτς: Ψυχρό, σερβικό αίμα... (vids)

Η εκπληκτική σεζόν που διανύει η Άιντραχτ Φρανκφούρτης στην Ευρώπη με την παρουσία αυτή τη στιγμή στα προημιτελικά του Europa League αλλά και η προσπάθεια που κάνει στα εγχώρια της Γερμανίας, έχουν κοινό παρονομαστή αυτό τον τρομερό νεαρό επιθετικό.

Σε ηλικία μόλις 21 ετών, έχει καταφέρει να καταγράψει στατιστικά που δηλώνουν ότι στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα σχεδόν έπειτα από κάθε 4 τελικές προσπάθειες, έχεις σκοράρει φέτος 5 φορές σε αντεπιθέσεις της Άιντραχτ, έχει πιάσει ταχύτητα 33 χλμ./ώρα σε σπριντ, καλύπτει περισσότερα από 10 χλμ. μέσο όρο σε κάθε συμμετοχή του και έχει κερδίσει περίπου τις μισές από τις ατομικές του μονομαχίες με αντιπάλους του.

Τον περασμένο Οκτώβρη, στο εντυπωσιακό 7-1 της Άιντραχτ Φρανκφούρτης επί της Φορτούνα Ντίσελντορφ, ο Γιόβιτς σκόραρε πέντε φορές, πράγμα που έχει σημειωθεί ξανά σε άλλες 14 περιπτώσεις στην ιστορία της Bundesliga, ωστόσο, ο Σέρβος φορ έγινε ο νεότερος ever που καταφέρνει κάτι τέτοιο (σε ηλικία 20 ετών και 300 ημερών τότε) και φυσικά έγινε ο πρώτος που το πετυχαίνει με τη φανέλα των «αετών» στα χρονικά του κλαμπ.

Τόσο ο Νίκο Κόβατς, προτού εκείνος βρεθεί στη Μπάγερν Μονάχου, όσο και ο Αυστριακός, Άντολφ Χούτερ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τεχνική ηγεσία της Άιντραχτ, είχαν να πουν για το ένστικτο του σκόρερ που χαρακτηρίζει τον Γιόβιτς από τόσο νεαρή ηλικία και ο ποδοσφαιριστής έχει φροντίσει να διατηρήσει τη συνέπεια στο σκοράρισμα αλλά και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις για να δικαιώσει τους προπονητές που τον πίστεψαν και μιλούν για εκείνον με τα καλύτερα λόγια.

Κινείται εξαιρετικά μέσα στο «κουτί», ξέρει να κερδίζει απόσταση από τα μαρκαρίσματα των αντιπάλων του για να πάρει σωστή θέση εντός περιοχής σε γεμίσματα των συμπαικτών του, «μυρίζει« το γκολ όπως το έκανε και το βράδυ της Τετάρτης στο παιχνίδι της Σερβίας με τη Γερμανία για να παραμείνει εκεί που έπρεπε και να σκοράρει με κοντινή κεφαλιά – το πρώτο του τέρμα στην 4η συμμετοχή του με το τμήμα ανδρών της εθνικής ομάδας της χώρας του – και πάνω απ' όλα, είναι πραγματικά «ψυχρός εκτελεστής». Η ψυχραιμία που επιδεικνύει απέναντι από την αντίπαλη εστία για να τελειώσει τις φάσεις που του παρουσιάζονται με τρόπο που δεν μπορούν ν' αφήσουν κανένα περιθώριο στον αντίπαλο τερματοφύλακα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του, ενώ, ουδείς μπορεί να τον «κατηγορήσει» για εύκολα γκολ ή τα λεγόμενα tap-ins.

Σε επίπεδο Bundesliga, έχει πετύχει 15 τέρματα και έχει 5 ασίστ σε 24 ματς, κάτι που ερμηνεύεται σε ένα γκολ ανά 80 λεπτά.

Σε 27 συμμετοχές ως βασικός, έχει καταφέρει να βοηθήσει στην επίτευξη 29 γκολ, με τον ίδιο να ταρακουνάει το πλεκτό 23 φορές (10 με το δεξί πόδι, 9 με το αριστερό και έχει 4 κεφαλιές / 15 στη Bundesliga και 7 στο Europa League) και να μοιράζει άλλα έξι τέρματα σε συμπαίκτες του σε όλες τις διοργανώσεις, μαζί και το πρώτο του γκολ του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, στο φιλικό παιχνίδι με τα «πάντσερ».

«Προφανώς δεν μπορώ να γνωρίζω τι συμβαίνει, δεν είμαι ο ατζέντης του, έχω διαβάσει όσα έχουν γραφτεί και αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι προφανώς ο Λούκα έχει όλα τα προσόντα για να φτάσει να παίξει στη Μπαρτσελόνα» είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Σερβίας, Μλάντεν Κρστάιτς, για το σενάριο περί δεδομένης μετακίνησης του Γιόβιτς στους «μπλαουγκράνα» το καλοκαίρι έναντι 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Άιντραχτ βοήθησε τον διεθνή φορ να βάλει τ' όνομά του στον ποδοσφαιρικό χάρτη και η Μπενφίκα, εφόσον τελικά ολοκληρωθεί η μεταγραφή τους επόμενους μήνες, μπορεί να εισπράξει πολύ περισσότερα χρήματα από τη ρήτρα που είχε παραχωρήσει στους «αετούς» της Φρανκφούρτης και που υπολογιζόταν περίπου στα 8 με 12 εκατ.ευρώ.

Λέγεται ότι ο Ερίκ Αμπιντάλ θα βρεθεί την προσεχή Δευτέρα στο ματς των Σέρβων με τους Πορτογάλους για τα προκριματικά του Euro 2020 προκειμένου να παρακολουθήσει τον Γιόβιτς για τις... τελευταίες προσθήκες στην έκθεση που θα μεταφέρει στους διοικούντες τη Μπαρτσελόνα για τις δυνατότητες του 21χρονου επιθετικού, ο οποίος, έχει να τελειώσει για φέτος και τη δουλειά με την Άιντραχτ.

Η φετινή, δεύτερη χρονιά του στο γερμανικό κλαμπ φαίνεται πως είναι η καθοριστική για μεγάλο βήμα της καριέρας του σε αυτή την ηλικία και πέρα από την προσπάθεια που θα κάνει ο σύλλογος στους «8» του Europa League απέναντι στην Μπενφίκα, θέλει να εξαντλήσει τα περιθώρια και για την πιθανή παρουσία στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, αφού οι αποστάσεις ανάμεσα στην 3η θέση και την 7η της Bundesliga, είναι ελάχιστες αυτή τη στιγμή έπειτα από την ολοκλήρωση 26 αγωνιστικών.

Jović against Germany. Again, look how he makes himself forgotten by his marker. Predator pic.twitter.com/FJBPjGDrdU

— Half-space (@SpaceHalf) March 20, 2019