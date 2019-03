Ο Τζέιντον Σάντσο... κατέστρεψε Μαγκουάιρ και Μπάτλαντ στην προπόνηση της Αγγλίας (vid)

Ο νεαρός εξτρέμ, κάνει... πράγματα και θαύματα στο St. George's Park και το κατάλαβαν πολύ καλά οι Χάρι Μαγκουάιρ και Τζακ Μπάτλαντ.

Ο αμυντικός της Λέστερ σωριάστηκε φαρδύς – πλατύς στο έδαφος έπειτα από ντρίμπλες του Σάντσο, ενώ, ο γκολκίπερ της Στόουκ έγινε «θύμα» σε εκτέλεση πέναλτι αλά Πανένκα...

Thoughts and prayers up for Harry Maguire and Jack Butland after Jadon Sancho had a bit of a day at England training earlier. pic.twitter.com/qhOdSzHMLI

— Davidde Corran (@DaviddeCorran) March 19, 2019