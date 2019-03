Στέρλινγκ: «Ούτε... αναγνωρισμένο λογαριασμό στο twitter δεν έχει και κλήθηκε στην Αγγλία»! (pic)

Ο νεαρός εξτρέμ της Τσέλσι, αν και αρχικά είχε κληθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο τμήμα κ-21 των «τριών λιονταριών», τελικά συμπεριλήφθηκε στα πλάνα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ για τα προσεχή παιχνίδια του τμήματος των ανδρών στα προκριματικά του Euro 2020!

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ θέλησε να τρολάρει τον νέο του συμπαίκτη στην εθνική ομάδα και αφού τον υποδέχθηκε στα «τρία λιοντάρια», έγραψε στο twitter: «Ακόμα δεν έχει αναγνωρισμένο λογαριασμό και τον κάλεσαν στην εθνική ομάδα... Τι ζεις αδερφέ μου»!

not even Twitter certified & already called up... what a life you're living bro welcome https://t.co/qcetsuy9Ok

— Raheem Sterling (@sterling7) March 18, 2019