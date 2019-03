Θέλουν να «δέσουν» τον Ντένμον στην Κίνα! (pic)

Το περασμένο καλοκαίρι ο Ντένμον αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ (αν και είχε ανανεωθεί η συνεργασία του με τους «πράσινους») καθώς οι Bulls της Κίνας του πρόσφεραν τεράστιο συμβόλαιο συνεργασίας.

Η συμφωνία του έκανε λόγο για μία σεζόν, ενώ υπήρχε η προφορική συμφωνία ότι εάν και εφόσον επέστρεφε στην Ευρώπη θα αγωνιζόταν μόνο στον Παναθηναϊκό. Βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα τις προθέσεις του για τη νέα σεζόν (τόσο εκείνου όσο και της ελληνικής ομάδας) αλλά προς το παρόν οι Zhejiang Golden Bulls του έκαναν ήδη πρόταση για ανανέωση του συμβολαίου του.

Φέτος έχει αγωνιστεί σε 34 ματς των Bulls έχοντας κατά μέσο όρο 33,5 πόντους, 7,1 ριμπάουντ, 6,2 ασίστ, 1,9 κλεψίματα και 3,1 λάθη με 55% στα δίποντα, 43% στα τρίποντα και 90% στις βολές!

I was offered an extension is the correct terminology‼️

— Marcus Denmon (@MizzouMonster12) 24 Μαρτίου 2019