Ο 25χρονος φόργουορντ-σέντερ (2μ.03) αποδεσμεύτηκε από τους Νετς και θα συνεχίσει την καριέρα του στο κινεζικό πρωτάθλημα.

Σε 62 αγώνες στο ΝΒΑ με τους Σανς μέτρησε 6.4 πόντους και 5.7 ριμπάουντ μ.ό.

The Nets have requested waivers on two-way forward/center Alan Williams.

Brooklyn's roster now stands at 16 players.

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 2 Ιανουαρίου 2019