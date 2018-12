Έπειτα από 281 αγώνες στο ΝΒΑ με τους Χοκς, τους Ουίζαρντς, τους Σέλτικς, τους Ουόριορς και τους Πέλικανς, ο 30άχρονος σούτινγκ γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στο κινεζικό πρωτάθλημα.

Ο Κρόφορντ έχει 12.2 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ μ.ό. καριέρας στο ΝΒΑ.

Jordan Crawford has signed a deal in Cina with Shanxi, a source told Sportando.

Crawford has played 281 games in the NBA

