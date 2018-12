Καταγγελία Γκάουντλοκ: «Είμαι τραυματίας κι η ομάδα δεν με αφήνει να φύγω» (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ αντιμετωπίζει έναν σοβαρό τραυματισμό και χρειάζεται να καταφύγει στο «νυστέρι», για να λύσει το πρόβλημά του.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα, αφού οι Shandong Golden Stars φέρεται να του δημιουργούν πρόβλημα, όπως υποστήριξε στο twitter.

«Έχω έναν άσχημο τραυματισμό και δεν μου επιτρέπουν να πάω σπίτι μου και να κάνω την επέμβαση. Θέλουν να φύγω πρώτα εγώ, ώστε να μην με πληρώσουν. Πως επιτρέπεται αυτό; Είχα μόνο ένα μικρό "παράθυρο", πριν αυτό γίνει πιο σοβαρό», έγραψε ο 30χρονος παίκτης.

I have a major injury and I’m not being allowed permission to go home to have surgery they want me to leave first so they don’t have to pay me how is this allowed?? I only have a small window before this becomes more serious

— Drew Goudelock (@0goudelock) 17 Δεκεμβρίου 2018