Εκπληκτικός Μάρκους Ντένμον στην επικράτηση της Zhejiang επί της Lianoning με 119-102.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού είχε 51 πόντους, 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 κλεψίματα σε μια πραγματικό show.

Δείτε και την ανάρτηση του μάνατζερ του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

54 points, 11 rebounds and 7 assists for Marcus Denmon in China! #BeoBasket

