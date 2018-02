Ανακοίνωσε το «αντίο» ο Μάρμπουρι!

Κλείσε πρώτο τραπέζι... vista με 500+ παιχνίδια καζίνο (21+)

Πριν από ένα χρόνο, ο Στέφον Μάρμπουρι είχε αναφέρει πως τη σεζόν 2017-18 θα βάλει τους τίτλους τέλους στην καριέρα του.

Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε και ο πρώην ΝΒΑer ανακοίνωσε πως στις 11 Φεβρουαρίου θα δώσει το τελευταίο του ματς με τους Beijing Fly Dragons στην Κίνα, λίγες ημέρες πριν γίνει 41 ετών.

«Έχω κουραστεί. Παίζω 22 χρόνια. Όλα καλά. Είμαι εντάξει με την κατάσταση. Μου αρέσει να έχω τον έλεγχο και να αποχωρήσω με τον τρόπο που θέλω εγώ. Έχω τρία πρωταθλήματα στην Κίνα, ενώ δεν μιλάω τη γλώσσα. Ο κόσμος δεν ξέρει πόσο δύσκολα είναι να παίζεις στην Κίνα. Ρωτήστε τους Τζέι Αρ Σμιθ και Τρέισι ΜακΓκρέιντι. Δεν έχει να κάνει απλά με την ικανότητά σου να σκοράρεις, αλλά να είσαι ικανός να νικήσεις», ήταν τα λόγια του στο «The Undefeated».

Επίσης, εξέφρασε την επιθυμία να μπει στο «Hall of Fame»: «Οι αριθμοί μου είναι για Hall of Fame. Βλέπεις παίκτες που δεν έχουν κατακτήσει ποτέ πρωταθλήματα και είναι στο Hall of Fame. Έχω κάνει πράγματα για να βοηθήσω να γεφυρωθεί το κενό μεταξύ Αμερικής και Κίνας. Είναι το Basketball Hall of Fame και όχι το NBA Hall of Fame. Έπαιξα σε Ολυμπιακούς αγώνες. Αυτά που έχω κάνει κι έχω δώσει στο μπάσκετ είναι για Hall of Fame».