To συγκινητικό video αποχαιρετισμού του εμβληματικού Σκαραβαίου (vid)

Με ένα video που πλημμυρίζει νοσταλγία αποχαιρέτισε η VW το Beetle, του οποίου ολοκληρώθηκε η παραγωγή το 2019. Αρχικά βλέπουμε ένα αγόρι μέσα στο ιστορικό μοντέλο μαζί με τους γονείς του, μετά να του μαθαίνει ο πατέρας του οδήγηση από τη θέση του συνοδηγού, ακολούθως να κάθεται ο ίδιος στο τιμόνι και ακολούθως να επισκέπτεται ως χίπις μαζί με τη φίλη του το 1969 το φεστιβάλ του Γούντστοκ.

Η ζωή παίρνει τον δρόμο της, η φίλη του μένει έγκυος, ο χίπις γίνεται πατέρας και μετά παππούς με μπαστούνι, πάντα με τον αγαπημένο Beetle και με μουσική υπόκρουση το μαγικό Let it be των άλλων Beetles, δηλαδή του διασημότερου συγκροτήματος όλων των εποχών. Στο τελευταίο στάδιο συρρέει πλήθος κόσμου για να αποχαιρετήσει το εμβληματικό μοντέλο της VW και ανάμεσά τους ξεχωρίζουν χαρακτηριστικές φιγούρες, όπως του Άντι Γουόρχολ.

Μετά ανυψώνεται το VW Beetle στον αέρα, μεταμορφώνεται σε κανονικό σκαραβαίο – πεταλούδα και γίνεται ένα με το φεγγάρι, που μετατρέπεται με τη σειρά του σε λογότυπο της Volkswagen στη μάσκα του νέου ηλεκτρικού μοντέλου ID. Ετσι διαφημίζει η γερμανική μάρκα το πέρασμά της στη νέα ηλεκτρική εποχή του αυτοκινήτου, όπου φιλοδοξεί να παραμείνει μία κυρίαρχη δύναμη.