Ενα αυτοκίνητο ο μακροβιότερος «ηθοποιός» του Χόλιγουντ (pics & vid)

Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αυτοκινήτων, που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιος ως σταρ του κινηματογράφου. Για παράδειγμα το DeLorean DMC-12 από την ταινία «Επιστροφή στο μέλλον», το ηρωικό όχημα του K.I.T.T., όλα τα μοντέλα του Τζέιμς Μποντ, το Batmobil ή ακόμη και η Cadillac των Ghostbusters θα έθεταν σοβαρή υποψηφιότητα για κάτι τέτοιο. Μέχρι πρόσφατα ωστόσο δεν έχει τιμηθεί κανένα από αυτά με ένα δικό του αστέρι στο φημισμένο Walk of Fame του Χόλιγουντ.

Τονίζουμε το «μέχρι πρόσφατα», γιατί τελικά κατάφερε πριν λίγες ημέρες να λάβει ένα αυτοκίνητο τη συγκεκριμένη διάκριση συγκεντρώνοντας έτσι τα φώτα της δημοσιότητας. Όμως η επιλογή και η βράβευσή του προκάλεσε αρχικά μεγάλα ερωτηματικά, γιατί το Chevrolet Suburban δεν το συνδέεις οπωσδήποτε με τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, καθώς πρόκειται για ένα επί της ουσίας αδιάφορο, καθημερινό μοντέλο μαζικής παραγωγής.

Ωστόσο ανήκει στους μακροβιότερους συμπρωταγωνιστές ταινιών και το έχουμε δει απειράριθμες φορές στη μεγάλη, αλλά και στη μικρή οθόνη, ασχέτως αν δεν το συγκρατούμε στη μνήμη μας. Όντως, το Chevrolet Suburban μπορεί να υπερηφανεύεται για μία 67χρονη καριέρα στα πλατό και μπροστά από τις κάμερες, στη διάρκεια της οποίας έχει συμμετάσχει σε εκατοντάδες κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Ακριβώς γι αυτόν τον λόγο τιμήθηκε από το Χόλιγουντ με το αστέρι στο Walk of Fame, ενώ χαρακτηρίστηκε και ως «ο ηθοποιός του Χόλιγουντ με την πιο μακροχρόνια θητεία».

Και πραγματικά ο απολογισμός του Chevrolet Suburban κρίνεται απολύτως εντυπωσιακός. Το συγκεκριμένο μοντέλο πρωτοεμφανίστηκε στις οθόνες το 1952 και έχει λάβει μέρος σε πάνω από 1.750 ταινίες του κινηματογράφου και τηλεοπτικές σειρές. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις ταινίες «Harry and The Hendersons», «John Wick» ή «Olympus has fallen», όπου εμφανιζόταν το αμερικανικό SUV περνώντας όμως –ως συνήθως- απαρατήρητο από τον μέσο θεατή. Στο μέλλον θα θυμόμαστε όμως όλοι αυτόν τον μακροβιότερο κομπάρσο στην ιστορία του κινηματογράφου χάρη στο αστέρι του στο Walf of Fame του Χόλιγουντ.