Το Τesla Model 3 καταργεί το δέρμα και γίνεται vegan

Η άνεση δεν πρέπει να γίνεται εμπόδιο στην προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος, οπότε η Tesla εξαφάνισε και το τελευταίο μέρος του Model 3, που αποτελούσε ζωικό προϊόν. Μέχρι πρόσφατα, όλα τα θερμαινόμενα τιμόνια του δημοφιλούς ηλεκτροκίνητου μοντέλου ήταν δερμάτινα, γιατί η αμερικανική μάρκα δεν έβρισκε κάποιο υποκατάστατο υλικό αντί του δέρματος, που να έχει αντίστοιχη διάρκεια ζωής παρά την επιβάρυνση της θέρμανσης. Ωστόσο, στις αρχές Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε η Tesla, ότι στο Model 3 δεν υπάρχει πλέον ούτε εκατοστό δερμάτινων επενδύσεων.

Η αρχή είχε γίνει με τις επενδύσεις των καθισμάτων των Model S, Model 3 και Model X, οι οποίες κατασκευάζονται εδώ και καιρό από συνθετικά υλικά. Όμως αυτό δεν αρκούσε στην οργάνωση προστασίας των ζώων, Peta (People for the Ethical Treatment of Animals), η οποία ζήτησε κατά την πρόσφατη γενική της συνέλευση τον Ιούνιο, να κατασκευάζονται τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα χωρίς χρήση μερών ζωικής προέλευσης.

Ο ιδρυτής και CEO της Tesla, Έλον Μασκ, υποσχέθηκε να εφαρμόσει αυτή την οδηγία της Peta και δύο μήνες αργότερα κατάφερε και έκανε την υπόσχεσή του πραγματικότητα, καταργώντας το δερμάτινο τιμόνι στο Model 3. Μάλιστα, οι ζωόφιλοι πελάτες της Tesla μπορούν να αλλάξουν και εκ των υστέρων το δερμάτινο τιμόνι στο αυτοκίνητό τους και να το αντικαταστήσουν με το νέο από συνθετικά υλικά.

Η αντικατάσταση κοστολογείται περίπου 550 ευρώ, όμως δεν έχει διευκρινιστεί, αν αφορά μόνον τους πελάτες της Tesla στη Βόρεια Αμερική ή και στην Ευρώπη.